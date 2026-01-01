Irán arresta a 7 agentes dirigidos desde EEUU y Europa para incitar caos

Irán arresta a siete individuos vinculados a grupos antiraníes con sede en EE.UU. y Europa, que buscaban incitar a la violencia en el país, según fuentes.

Irán ha identificado y arrestado a siete personas vinculadas a grupos hostiles con sede en Estados Unidos y varios países europeos, en el marco de operaciones específicas de inteligencia y seguridad, informó este miércoles una fuente del Ministerio de Inteligencia iraní a la agencia de noticias local Tasnim.

De acuerdo con la misma fuente, cinco de los detenidos están vinculados a redes monárquicas activas en Estados Unidos, mientras que los otros dos tienen vínculos con organizaciones que operan desde países europeos contra el país.

Durante las operaciones, las fuerzas de seguridad incautaron aproximadamente 100 pistolas de contrabando. Las investigaciones preliminares indican que dichas armas habrían sido introducidas al país bajo la cobertura de mercancías transportadas por porteadores transfronterizos. Las personas involucradas en la importación ilegal del armamento también han sido identificadas y arrestadas.

Según los primeros indicios, el objetivo principal de estos individuos era provocar actos de violencia y disturbios durante concentraciones de protesta.

La fuente subrayó que las investigaciones sobre el caso están en curso y que se dará a conocer detalles adicionales a su debido tiempo.

Qalibaf: La nación iraní evita que las protestas se conviertan en caos

El intento de incitar a la violencia en el país coincide con las recientes protestas provocadas tras un fuerte aumento en los precios de las divisas en las últimas semanas, que el Gobierno y el Parlamento han afirmado que abordarán con seriedad y evitarán que sean explotadas.

En este contexto, la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, indicó el martes que el Ejecutivo toma en serio las protestas ciudadanas y reconoce la existencia de problemas de subsistencia, subrayando que está trabajando duro para resolver la crisis económica en el menor tiempo posible.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, pidió el martes abordar las protestas populares y sus demandas con plena responsabilidad, subrayando la necesidad de agilizar los deberes del Gobierno, apoyar al pueblo y trabajar para resolver sus problemas.

Mencionó que los detractores y los movimientos organizados buscan convertir cualquier demanda y protesta pública en caos y desorden mediante el uso de agentes entrenados sobre el terreno. Sin embargo, agregó que la nación iraní ha demostrado repetidamente su conciencia, vigilancia y dedicación a la seguridad del país, asegurando que nadie está más preocupado por este país que el propio pueblo y, por lo tanto, sus protestas deben gestionarse con paciencia, responsabilidad y plena rendición de cuentas.

El presidente del Parlamento afirmó que el pueblo iraní reconoce al enemigo y sus maliciosos objetivos, y con consciencia, impedirá que los objetivos de los agentes de campo de los malhechores se hagan realidad, evitando que las protestas se desvíen hacia el caos, que es el objetivo planificado del enemigo.

