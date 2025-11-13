Israel ha asesinado a 260 palestinos en Gaza tras acuerdo de alto el fuego

Desde la tregua pactada entre HAMAS e Israel en octubre pasado, el régimen sionista ha asesinado a 260 palestinos en la Franja de Gaza, según autoridades palestinas.

“Desde el anuncio del alto al fuego en Gaza, el 11 de octubre de 2025, 260 personas han caído mártires, 632 resultado heridas y se han recuperado 533 cuerpos”, informa este jueves el Ministerio palestino de Salud en Gaza, mediante un comunicado emitido en las redes sociales.

También, precisa que, durante las últimas 24 horas, han llegado a los hospitales del enclave dos mártires, uno de ellos recuperado de entre los escombros, y cinco heridos.

A partir de octubre de 2023, Israel ha asesinado a al menos 69 187 palestinos y otros 170 703 han sufrido heridas en los ataques israelíes contra la sitiada Franja.

El pasado octubre, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel pactaron un alto el fuego, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, Israel “no ha cesado sus violaciones diarias y continuas”, según HAMAS.

La Resistencia palestina también ha culpado a Israel de impedir la “de al menos 600 camiones de ayuda humanitaria al día, tal como se acordó, incluyendo 50 camiones con diversos tipos de combustible”.

