Sindicatos ecuatorianos protestan contra referéndum de Noboa

Movimientos sindicales marcharon en rechazo al referéndum del presidente Daniel Noboa que plantea una Constituyente y permitir bases militares extranjeras en el país.

Organizaciones sociales y gremios se concentraron en diferentes ciudades de Ecuador para mostrar su rechazo al plebiscito que se celebrará el 16 de noviembre del año en curso.

En la consulta, también se votará la reducción del número de asambleístas y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos.

Los manifestantes, con banderas y pancartas, corearon consignas contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa, denunciando que sus políticas atentan contra los derechos laborales y sociales del pueblo.

El sufragio se llevará a cabo en las 24 provincias del país, donde 14 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas, siendo el voto obligatorio para ciudadanos entre 18 y 65 años

También están habilitados a votar 481 mil 373 ecuatorianos residentes en el exterior, según el Consejo Nacional Electoral.

