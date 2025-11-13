Científico nuclear egipcio es asesinado a tiros en Alejandría

Fuentes locales egipcias informan este jueves que un joven ingeniero químico nuclear ha sido objetivo de 13 disparos en Alejandría, norte del país.

El incidente tuvo lugar la noche del miércoles en una de las calles secundarias del barrio de Karmuz, oeste de Alejandría, norte de Egipto, y ha desatado una ola de indignación y preocupación pública.

El sitio web cairo24 anunció que, según informes preliminares, la víctima, de 35 años, caminaba sola por la calle cuando un desconocido le disparó a quemarropa, causándole la muerte inmediata.

Las fuerzas de seguridad acudieron inmediatamente al lugar y, tras recoger los casquillos, analizar las huellas dactilares y examinar la escena del crimen, abrieron la investigación de rigor.

مقتل مهندس متخصص في #الكيمياء_النووية يبلغ من العمر 35 عامًا على يد مجهول في منطقة كرموز بمحافظة #الإسكندرية#مزيد pic.twitter.com/U3KeqgX9e4 — مزيد - Mazid (@MazidNews) November 13, 2025

Igualmente, anunciaron que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia y un examen detallado que determine la cantidad exacta de disparos, el momento preciso de la muerte y el posible motivo del crimen. Paralelamente, se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia alrededor del lugar del incidente, y los testigos presenciales han sido convocados para prestar declaración.

Por su parte, las autoridades de seguridad de Egipto han avisado que pronto emitirán un comunicado oficial con los detalles de este caso. El pueblo egipcio ha expresado gran indignación por el asesinato.

arz/ctl