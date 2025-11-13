CGRI: No limitaremos alcance de nuestros misiles

Aunque el enemigo busca restringir las capacidades de los misiles iraníes, no lo ha conseguido, señala el Cuerpo de Guardianes de Irán.

“El enemigo está intentando limitar a Irán en el ámbito político y militar, y su intento contempla debilitar las capacidades de misiles de Irán, pero no lo ha conseguido, ni lo conseguirá”, ha destacado el jefe adjunto del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Ali Fadavi, durante una ceremonia realizada este jueves en honor a los mártires de la Fuerza Aeroespacial del CGRI en Teherán, capital.

Al referirse a las pretensiones de los enemigos para limitar el alcance de los misiles de Irán, ha tachado de “impericia” tal objetivo, subrayando que “ellos no saben nada de las capacidades de Irán en este campo”.

Asimismo, el general Fadavi ha manifestado que el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha determinado ciertas limitaciones para los misiles iraníes, y tomando dichas consideraciones, ha expresado, el CGRI como una organización dinámica y avanzada, sigue su camino.

Además, el general ha denunciado que durante la guerra impuesta de 12 días en pasado junio, “todas las superpotencias” conspiraron contra Irán, “pero fueron derrotadas”.

Ha aseverado también que la Fuerza Aeroespacial del CGRI se ha esforzado denodadamente para fortalecer la potencia defensiva de Irán y este proceso continuará. “Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestras capacidades de combate”, ha remachado.

Igualmente, ha denunciado que los enemigos han intentado replicar el dron ‘Shahed-136’, admitiendo que este teledirigido es “el mejor en el mundo”.

El pasado octubre, un alto oficial iraní rechazó la presión de Occidente para limitar la capacidad misilística de Irán, advirtiendo que el país aumentaría el alcance de sus misiles, “cuando fuese necesario”.

Los misiles iraníes tienen un alcance máximo de 2000 kilómetros, lo que, según funcionarios, es suficiente para la defensa del país ante su principal enemigo y amenaza, es decir, el régimen de Israel.

Las exigencias de Estados Unidos y algunos países europeos de imponer restricciones a la capacidad de misiles de Irán han sido uno de los obstáculos para solventar el caso del programa nuclear del país persa.

msr/ctl