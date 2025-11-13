Irán inaugura el Parque Nacional Aeroespacial con avances del CGRI

El nuevo Parque Nacional Aeroespacial de Irán abre sus puertas exhibiendo logros innovadores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el campo defensivo.

El Parque Nacional Aeroespacial de Irán abre sus puertas como una vitrina de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito defensivo, con sistemas avanzados como drones, radares, entre otros.

La exhibición muestra la evolución de la Fuerza Aeroespacial del CGRI desde sus inicios hasta la actualidad, destacando la capacidad nacional para la producción y la modernización de equipos estratégicos.

Autoridades militares y civiles subrayan que el Parque Nacional Aeroespacial de Irán no solo es un símbolo del poder disuasorio del país, sino también un espacio educativo y científico que refleja la independencia tecnológica de la República Islámica.

Fuente: YJC

