SNAP en pausa: aumenta la demanda en bancos de alimentos en EEUU

El cierre del gobierno de EE.UU. pone en riesgo el programa SNAP, dejando a millones de personas sin ayuda alimentaria.

A medida que el cierre del gobierno federal se prolonga, un número creciente de familias estadounidenses recurre a bancos de alimentos para cubrir sus necesidades básicas. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen cerca de 42 millones de personas, enfrenta interrupciones tras la suspensión de sus beneficios.

La paralización se produjo luego de que el gobierno solicitara a la Corte Suprema revertir una orden judicial que lo obligaba a financiar el programa con reservas de emergencia.

Mientras tanto, organizaciones benéficas y voluntarios locales intensifican la distribución de ayuda alimentaria de emergencia, en un esfuerzo por mitigar el impacto del cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos.

Fuente: Reuters

