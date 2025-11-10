Vídeo: Dos ataques de EEUU en el Pacífico dejan seis muertos

Estados Unidos ha informado este lunes que seis personas han muerto tras sus recientes ataques contra barcos en el este del océano Pacífico.

El secretario de Defensa (Guerra) de Estados Unidos, Pete Hegseth, mediante un post publicado este lunes en su cuenta personal de X, ha destacado que Estados Unidos atacó el domingo dos barcos en el Océano Pacífico oriental, matando a seis personas a bordo

“Nuestra inteligencia sabía que estas embarcaciones estaban asociadas con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban narcóticos y transitaban por una ruta de tránsito conocida para el narcotráfico”, ha reiterado.

El portavoz adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Farhan Haq, declaró el viernes que el secretario general de la ONU, António Guterres, apoya la postura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, de que los ataques aéreos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

Desde septiembre pasado, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha incrementado significativamente su presencia militar cerca de Venezuela.

La región ha recibido el despliegue de tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y alrededor de 4500 infantes de marina. Recientemente, la flota estadounidense se reforzó aún más con la llegada del USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, acompañado de cinco destructores adicionales.

Por su parte, Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro. El aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, junto con los ataques a embarcaciones basados en acusaciones de narcotráfico que Venezuela califica de infundadas, ha elevado las tensiones a niveles inéditos en décadas, generando preocupación por la estabilidad regional.

