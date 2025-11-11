Irán exhibe drones israelíes derribados: Trofeos de guerra en fotos

Los restos de drones israelíes abatidos por la defensa aérea del CGRI se exhiben en Teherán como testimonio de la contundente derrota tecnológica del régimen israelí.

En una reciente exposición celebrada en Teherán, la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) abrió al público un foro donde se exhibe una amplia gama de drones y misiles desarrollados por la industria de defensa nacional. Entre las piezas expuestas destacan los restos de aeronaves no tripuladas israelíes derribadas durante la guerra impuesta de 12 días, que estalló el 13 de junio tras una invasión no provocada de Israel contra la República Islámica de Irán.

El evento busca destacar los avances tecnológicos de Irán en materia de defensa y demostrar su capacidad para responder eficazmente ante las posibles agresiones enemigas.

