Países Bajos sigue plan de veto a importaciones desde colonias israelíes

El Gobierno neerlandés avanza en su plan para prohibir las importaciones procedentes de asentamientos israelíes ilegales.

Países Bajos aún trabaja en una legislación para prohibir las importaciones procedentes de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados, aunque haya suspendido su impulso a favor de sanciones más amplias contra Israel tras el acuerdo de alto el fuego del mes pasado en Gaza, declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores del país, David van Weel, durante una entrevista con The Guardian.

La prohibición parcial fue una respuesta a la expansión de los asentamientos y al aumento de la violencia israelí contra los palestinos, que amenazaban la viabilidad de la solución de dos estados, explicó David van Weel tras visitar una zona de Cisjordania que había sido atacada por colonos.

Cinco países de la Unión Europea han anunciado planes para imponer sanciones al comercio con los asentamientos israelíes en la ocupada Cisjordania, donde soldados y colonos han matado a más de 200 palestinos este año, entre ellos 40 niños.

España y Eslovenia han prohibido las exportaciones procedentes de los asentamientos; Irlanda y Bélgica están elaborando legislación y mecanismos de aplicación. Bélgica y España también han suspendido los servicios consulares para los residentes de dichos asentamientos.

Van Weel señaló que la redacción de la legislación ha sido un proceso lento y complicado, dado que la política comercial está controlada principalmente por la Unión Europea.

“No es fácil hacer una excepción”, afirmó. “No podemos simplemente detener todas las importaciones de los asentamientos ilegales de inmediato porque actualmente no existe una base legal para ello. Estamos intentando formular una nueva política ahora, y luego deberá pasar por el Parlamento”, dijo.

