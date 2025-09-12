Países Bajos prohíbe importación de productos israelíes de Cisjordania

El Gobierno neerlandés bloquea la importación de productos de asentamientos en Cisjordania ocupada y restringe la entrada de dos ministros israelíes.

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, ha anunciado que su gobierno prohibirá la importación de productos israelíes provenientes de asentamientos en Cisjordania.

Van Weel explicó que la acción responde a los planes de Israel en la ocupada Cisjordania y a su ofensiva militar en Gaza, donde el ejército israelí ha mantenido una ofensiva brutal, que ha dejado al menos 64 718 palestinos muertos desde octubre de 2023. Además, la campaña militar sionista ha devastado el enclave, que enfrenta actualmente una situación de hambruna.

La prohibición será implementada “tan pronto como sea posible”, dijo Van Weel a los legisladores durante un debate parlamentario.

La mayoría de la Cámara de Representantes, incluido el Partido Popular para la Libertad y la Democracia (VVD), en el poder, respaldó la solicitud de los Demócratas 66 (D66) para promulgar rápidamente dicha medida, según informó la emisora ​​pública NOS.

Países Bajos ya había impuesto restricciones de viaje en julio a dos ministros israelíes de extrema derecha. Estos fueron acusados de incitar a la violencia y de promover un “limpieza étnica” en Gaza.

El predecesor de Van Weel, Casper Veldkamp, renunció recientemente. Argumentó falta de apoyo dentro del gabinete para tomar medidas adicionales contra Israel.

Países Bajos es uno de los principales compradores de productos israelíes. El gobierno también apoya los planes de la Comisión Europea de suspender medidas comerciales en el acuerdo de la UE con Israel.

La mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo la ley internacional.

Israel los declara legales según su legislación nacional, mientras que algunos asentamientos “fuera de normativa” son tolerados o posteriormente legalizados.

mep/ncl