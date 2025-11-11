ONU documenta “graves violaciones” israelíes de tregua en Gaza

ONU exigió apertura de todos pasos fronterizos hacia Gaza, destacando la documentación de violaciones perpetradas por parte de Israel tras la tregua del pasado octubre.

Durante una entrevista llevada a cabo el lunes con el canal catarí Al Jazeera, el portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Seif Magango, subrayó que este organismo “ha documentado graves violaciones y casos de tortura cometidos por las fuerzas israelíes contra palestinos” tras el alto el fuego pactado en 10 de octubre entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel.

Tras responsabilizar a Israel por el número insuficiente de camiones con ayuda que ingresan a Gaza, exigió la apertura de todos los pasos fronterizos hacia la Franja de Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

El funcionario de la ONU condenó también el proyecto de ley que contempla la ejecución de prisioneros palestinos, enfatizando la necesidad de presionar a Israel para que detenga sus atrocidades contra palestinos.

Israel ha matado a casi 69 169 palestinos desde que comenzó la guerra genocida contra Gaza el 7 de octubre de 2023, antes de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos, el mes pasado en la Franja.

La fase inicial del plan de alto el fuego de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre y contempló un intercambio de prisioneros, pero las etapas posteriores aún no han sido negociadas.

msr/tqi