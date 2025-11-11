Irán mejora producción militar en cantidad y calidad tras guerra de 12 días

Irán subraya que la capacidad de su industria defensiva ha aumentado significativamente en comparación con el periodo previo a la guerra de 12 días.

“Toda la producción defensiva del país, tanto en cantidad como en calidad, es ahora superior a la de antes de la guerra [impuesta] de 12 días”, destacó el lunes el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzade, durante una comparecencia ante el Parlamento.

De igual manera, aseguró que, a la luz de tomar estas medidas, “no hay motivo de preocupación al respecto”.

En otra parte de su intervención, el general Nasirzade detalló la extensa red de colaboración industrial del Ministerio de Defensa con otras empresas para abastecer las necesidades del país.

“Estamos en contacto con 8237 empresas privadas que forman parte de nuestras redes de colaboración. De este total, 1454 son empresas basadas en el conocimiento y 6783 pertenecen al sector privado”, afirmó.

También, señaló que el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo buenas actividades en el ámbito de la nacionalización de materiales. “Hasta ahora hemos nacionalizado 582 tipos de materiales, piezas y equipos defensivos, de los cuales 59 se han logrado con la colaboración de empresas del sector privado”, agregó.

Igualmente, resaltó los logros de Irán para fabricar pastillas de freno de avión, que utilizan una tecnología avanzada, así como la construcción de satélites y sus lanzadores, incluidos los satélites Chamran y Keyhan, así como los lanzadores Simorgh y Zoljanah.

msr/tqi