Activistas bloquean puerto de Hamburgo por venta de armas a Israel

En Alemania, propalestinos se encadenaron a vías de un tren para repudiar la exportación de armas a Israel y llamar la atención sobre el sufrimiento de gazatíes.

Un grupo de activistas se encadenó a vías de un tren en el puerto de Hamburgo, Alemania, para protestar contra las exportaciones de armas israelíes y llamar la atención sobre la agonía de la población civil en Gaza.

Unos 40 activistas participaron el sábado en la acción, bloqueando la línea entre las terminales de contenedores de Eurogate y Burchardkai. El grupo impidió el transporte de mercancías varias horas.

Jule Fink, portavoz de los organizadores de la acción, remarcó que había decidido participar en la protesta para mostrar su solidaridad con Palestina.

“Es evidente que Israel lleva mucho tiempo cometiendo crímenes de guerra en Palestina. Esto es un genocidio, y el gobierno alemán es cómplice activo. Alemania sigue exportando armas a Israel a través de sus puertos. ¿Por qué los habitantes de Hamburgo permiten que su puerto se utilice para el envío de armas?”, inquirió.

Debido a problemas de seguridad, las líneas eléctricas de 15 000 voltios que discurrían por encima de las vías fueron desconectadas a tierra durante la protesta.

Algunos trabajadores portuarios mostraron su apoyo adhiriéndose al evento. La Policía disolvió la manifestación sacando a los activistas uno por uno de las vías.

