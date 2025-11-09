Irán advierte: EEUU debe asumir consecuencias legales de su agresión

Irán enfatiza que Estados Unidos debe asumir consecuencias legales, políticas y militares de la agresión contra el país persa, la cual asesinó a civiles inocentes.

“De acuerdo a las leyes internacionales, el Gobierno de Estados Unidos debe asumir las consecuencias legales, políticas y militares de la agresión” del pasado julio “que ha causado la muerte de un gran número de nuestros ciudadanos”, ha manifestado este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante su una sesión parlamentaria.

Qalibaf ha hecho estas declaraciones después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, admitió el viernes haber gestionado directamente los ataques israelíes contra Irán el 13 de junio, aun cuando en primera instancia lo negó. Trump aseveró que estuvo “muy a cargo” de los ataques de Israel contra Irán, además de elogiar al régimen de Tel Aviv por dicha agresión no provocada.

Al hacer alusión a la admisión explícita de Trump sobre su responsabilidad directa en la agresión del régimen sionista contra Irán, Qalibaf ha recalcado que dicha acción estadounidense “constituye una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía nacional de nuestro país”. “Condeno enérgicamente este acto atroz en nombre del querido y noble pueblo iraní”, ha resaltado.

También, ha aseverado que el pueblo de Irán, con unidad y firmeza, se mantiene vigilante ante cualquier amenaza y hará que los agresores respondan por sus actos de agresión.

El 13 de junio, el régimen de Israel lanzó una agresión flagrante contra Irán, al atacar las infraestructuras civiles, militares y nucleares del país persa en Teherán (capital) y otras ciudades.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación sin precedentes ‘Verdadera Promesa III’, y un ataque de represalia contra la mayor base estadounidense en la región, lo que logró detener el asalto ilegal e imponer un alto el fuego a los agresores el 24 de junio.

msr/ctl/tqi