HAMAS descarta rendición y sumisión; culpa a Israel de choques en Rafah

HAMAS afirma que la rendición no tiene cabida en el léxico de las Brigadas Ezzedin Al-Qassam y responsabiliza a Israel de los enfrentamientos en Rafah.

“En el léxico de las Brigadas Al-Qassam no hay lugar para el principio de rendición ni para entregarse al enemigo. Los mediadores deben encontrar una solución que garantice la continuidad del alto el fuego”, han destacado este domingo las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, el ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), mediante un comunicado.

El comunicado menciona que los miembros de Al-Qassam presentes en Rafah “se están defendiendo en una zona bajo el control de la ocupación”.

Ha agregado que “la responsabilidad de los enfrentamientos con nuestros combatientes en Rafah (...) recae sobre ese mismo régimen”.

La advertencia se produce, mientras el régimen de Israel sigue negándose a permitir la salida de los combatientes de HAMAS atrapados en Rafah, a pesar de los esfuerzos de los mediadores para resolver el problema.

Desde que el alto el fuego entró en vigor en Gaza el 10 de octubre, la zona de Rafah ha sido escenario de algunos enfrentamientos, que causaron la muerte de tres israelíes y decenas de palestinos. HAMAS ha negado cualquier responsabilidad.

HAMAS entregará cuerpo de otro soldado israelí

En otra parte de su comunicado, el movimiento ha informado que, a pesar de las condiciones complejas y extremadamente difíciles, ha cumplido con el proceso de recuperar los cuerpos de los prisioneros sionistas. “Reiteramos que para retirar los cuerpos restantes se necesita más personal y equipamiento técnico”, apostilla.

Las Brigadas Al-Qasam han anunciado, por otro lado, que entregarán este domingo el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, que retiene desde 2014 y es el único retenido restante en la Franja de Gaza que no fue capturado el 7 de octubre de 2023.

Desde el alto el fuego, HAMAS ha entregado los cuerpos de 23 de los 28 retenidos muertos. El movimiento ha declarado que la devastación en Gaza ha dificultado la localización de los cuerpos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, Israel ha entregado los cuerpos de 300 palestinos.

