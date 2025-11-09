¿Qué retos afrontará Bolivia durante el mandato de Paz?

Bolivia experimentará escasez de alimentos, habrá poca financiación para la agricultura en mandato del nuevo presidente derechista, dice un politólogo.

“El suministro de los alimentos va a bajar, la financiación para agricultura también va a bajar, los contactos con China se tienen que cumplir”, pero el gigante asiático requiere competir con otras empresas estadounidenses, ha vislumbrado el analista internacional, Bruno Lima Rocha, durante una entrevista concedida este domingo a HispanTV, en virtud de la juramentación de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia en una ceremonia oficial llevada a cabo el sábado.

Ha recordado que, durante los últimos 12 años, Bolivia ha contado con la economía más estable de toda Latinoamérica, pero ha dependido la exportación de gas.

También, ha opinado que el mandato de Paz será un momento complejo para el Movimiento al Socialismo (MAS) debido a la disputa por el liderazgo entre Evo Morales y Luis Arce.

El pasado octubre, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira fue elegido presidente de Bolivia al vencer en el balotaje al exmandatario de derecha Jorge Quiroga.

Su victoria marca el regreso de la derecha al poder, tras dos décadas del llamado “proceso de cambio”, encabezado por el MAS, con las presidencias de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce Catacora (2020-2025).

Fuente: HispanTV Noticias

