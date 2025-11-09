Rusia refuerza seguridad tras orden de preparativos nucleares de Putin

Rusia busca evaluar sus capacidades nucleares, siguiendo las directivas del presidente Vladímir Putin, en un contexto de crecientes tensiones internacionales.

“La instrucción del presidente Vladímir Putin en la reunión del Consejo de Seguridad del 5 de noviembre, fue aceptada para su ejecución y se encuentra en proceso. Se informará al público de los resultados”, declaró el sábado el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

En la aludida reunión, Putin encargó a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, a los servicios especiales del país y a los organismos civiles pertinentes preparar propuestas sobre la posibilidad de realizar ensayos de armas nucleares, testificó el titular ruso.

Lavrov señaló también que Moscú aún no ha recibido aclaraciones sobre las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de la reanudación de las pruebas nucleares de Washington.

En otro momento de su discurso, el máximo diplomático ruso reiteró que “los comentarios de los representantes de Washington, que se hacen públicos, indican más bien que no comparten un entendimiento común de lo que quiso decir el presidente de Estados Unidos”.

Hizo hincapié en que Rusia seguía de cerca la evolución de los acontecimientos mundiales, al tiempo que garantizaba que sus propios protocolos de seguridad siguieran siendo transparentes y cumplieran plenamente con las obligaciones internacionales.

Durante el encuentro del Consejo de Seguridad, Putin advirtió que Moscú respondería con medidas recíprocas, si Estados Unidos reanudara las pruebas de armas nucleares.

Los expertos advierten que la decisión de Trump corre el riesgo de desbaratar décadas de esfuerzos internacionales destinados a prevenir la repetición de tragedias pasadas.

Advierten, además que el régimen israelí, el aliado más cercano de Estados Unidos en Asia Occidental y el único poseedor de armas nucleares de la región, podría intentar aprovechar el conocimiento adquirido a partir de estas pruebas para tratar de justificar la expansión de sus propias capacidades nucleares letales.

