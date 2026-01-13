Líder de Irán elogia manifestaciones en rechazo a actos terroristas - Noticiero 13:30

Líder de Irán elogió las manifestaciones en rechazo a actos terroristas. El canciller iraní reafirmó que el país está listo para defenderse ante las amenazas de Trump.

1. El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como el presidente Masud Pezeshkian alabaron la masiva movilización popular en distintas ciudades de Irán en respuesta a los recientes disturbios vinculados con el extranjero y actos terroristas.

2. El canciller de Irán, Seyyed Abás Araqchi, afirma que su país está listo para una guerra, ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

3. Las autoridades de Venezuela ratifican la soberanía y autodeterminación del país. Subrayan que la nación suramericana no es gobernada por ningún agente extranjero, tras los criminales ataques y el secuestro del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos.

frr/rba