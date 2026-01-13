Irán denuncia intentos de enemigos por desestabilizar el país

Irán denuncia intentos externos de generar tensiones internas y reafirma su disposición a enfrentar cualquier amenaza, incluida una guerra, ante las acciones de Trump.

En una entrevista con la cadena catarí Al-Jazeera en árabe, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, advirtió a Estados Unidos que su país está listo para la guerra, si Washington intenta ponerlo a prueba. Sus declaraciones se producen tras la amenaza de Donald Trump de una intervención militar en Irán, en medio de los disturbios violentos que azotaron Teherán en los últimos días. Araqchi afirmó que espera que Washington opte por una opción inteligente.

En cuanto a las negociaciones, Araqchi dijo que Irán está abierto a la diplomacia, siempre que sea sin amenazas ni imposiciones. Además, denunció que las ideas propuestas por Washington y sus amenazas contra el país persa son incompatibles.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores se refirió a los hechos de violencia y calificó el 8 de enero como el día en que las protestas pacíficas derivaron en actos terroristas. Esta estrategia organizada la consideró como la continuación de la guerra de los 12 días, que azotó al país en junio.

El jefe de la diplomacia persa expresó que los elementos terroristas se habían infiltrado entre las multitudes, atacado a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes. Aseguró que la situación quedó bajo control y la mayor parte de los terroristas fueron arrestados.

