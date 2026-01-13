Irán asegura que no tolerará violencia ni destrucción de bienes públicos

El embajador iraní en España ha afirmado que el Gobierno no permitirá que los terroristas inciten a la violencia ni destruyan bienes públicos durante las protestas.

El embajador de la República Islámica de Irán en España, Reza Zabib, se ha reunido este martes con las autoridades españolas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar los eventos ocurridos entre el 8 y el 10 de enero de 2026 en Irán, en los que grupos terroristas aprovecharon las protestas civiles para incitar a la violencia y destruir bienes públicos.

En un comunicado emitido por la embajada, Zabib ha destacado que “Irán respeta el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, un principio reafirmado por altos funcionarios iraníes en las últimas semanas”.

En este contexto, el diplomático iraní ha descrito las horribles dimensiones de la violencia que los grupos terroristas cometieron entre el 8 y el 10 de enero al explotar injustificadamente las protestas civiles. “La República Islámica de Irán, si bien facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y garantiza la seguridad del pueblo, no tolerará la violencia y la destrucción de la propiedad pública, como cualquier otro gobierno”, ha destacado.

El 28 de diciembre, se iniciaron en Teherán, la capital, manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Aunque las autoridades reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

El lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

