Pueblo iraní rechaza los actos vandálicos y la interferencia extranjera

En la declaración final de la gran manifestación en Irán, los participantes han condenado a los vándalos y elementos terroristas vinculados a EE.UU. y a Israel.

“Nosotros, participantes en esta manifestación, condenamos enérgicamente la rebelión de los elementos contratados, los terroristas armados, los vándalos y los profanadores del sagrado Corán, así como aquellos que han incendiado mezquitas, lugares sagrados, centros médicos y bienes públicos; y causado la muerte de civiles”, ha subrayado la nota emitida este lunes.

En cuanto a los disturbios recientes en Irán, el documento indica que los enemigos de Irán, en concreto Estados Unidos y Israel, bajo ciertas excusas, económicos incluidos, movilizaron a sus “mercenarios organizados y a los terroristas entrenados y armados de Daesh”, cambiando la demanda pacífica a “crisis y la muerte planificada, la destrucción de bienes públicos y privados, la quema de ambulancias, la brutal golpiza a los defensores del orden y la seguridad, y atacando los valores más sagrados del Islam”.

Al hacer alusión a las profanaciones del sagrado Corán, mezquitas y lugares de rezo por elementos del enemigo, ha destacado que dichas personas se han aprovechado de los jóvenes y adolescentes para “atacar la unidad sagrada del pueblo iraní, que tras la victoria en la guerra de 12 días [pasado junio] había desbaratado las estrategias del enemigo, con la intención de provocar una guerra civil y crear las condiciones para una intervención foránea”.

Tras renovar su voto con los ideales del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y los mártires, los asistentes han instado a los responsables del Poder Judicial a “castigar con la máxima severidad” a los terroristas contratados que han profanado los valores sagrados del pueblo iraní en los recientes disturbios.

También han censurado cualquier injerencia de los gobiernos extranjeros, así como las declaraciones insolentes del presidente de EE.UU., Donald Trump, y la postura de la Unión Europea (UE). “Consideramos que EE.UU. y el régimen sionista son responsables directos de las muertes injustas de nuestro pueblo”, han agregado los manifestantes.

Tras condenar la imprudente acción de la troika europea (Alemania, Francia y el Reino Unido), han exigido a la Cancillería de Irán defender “los derechos legítimos del pueblo iraní” en los organismos internacionales, y “seguir luchando contra sus intervenciones fraudulentas en apoyo a los terroristas internos hasta lograr resultados”.

“El pueblo perspicaz y unido de Irán está convencido de que las demandas legítimas del pueblo en lo referente a su bienestar deben ser atendidas de manera adecuada. Exigimos que, con medidas apropiadas, la mejora de la vida y el sustento de los ciudadanos se convierta en una prioridad en las decisiones del país, y que se actúe con firmeza contra los acaparadores y corruptos económicos”, conforme a la nota.

Al expresar su solidaridad con las familias de los mártires y víctimas de los recientes disturbios, han elogiado los esfuerzos de las fuerzas de seguridad que se encuentran en la primera línea de combate contra los desestabilizadores de la sociedad. “Solicitamos a los verdaderos servidores de la nación que actúen con determinación frente a los terroristas contratados, que buscan sembrar caos en el país y preparar el terreno para la fragmentación de Irán y la intervención extranjera”, concluye la declaración.

