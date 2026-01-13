Rusia condena amenazas de ataques militares de EEUU contra Irán

Rusia ha condenado la “interferencia externa” en Irán y ha rechazado las amenazas de EE.UU. de nuevos ataques, alertando sobre consecuencias desastrosas.

Calificando como “interferencia externa subversiva” en la política interna de Irán, Rusia ha asegurado este martes que las amenazas de Estados Unidos de llevar a cabo nuevos ataques militares contra el país son “categóricamente inaceptables”.

“Quienes planeen utilizar disturbios inspirados desde el exterior como pretexto para repetir la agresión contra Irán cometida en junio de 2025 deben ser conscientes de las desastrosas consecuencias que tales acciones tendrían para la situación en Oriente Medio y la seguridad internacional global”, ha indicado el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

Esto ocurre después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, asegurara que sus militares están barajando “opciones muy contundentes” contra Irán.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de manera pacífica, impulsadas por demandas económicas en varias regiones; sin embargo, en algunos casos se han vuelto violentas debido a la infiltración de alborotadores, supuestamente respaldados desde el extranjero.

ayk/rba