Irán: protestas civiles fueron “secuestradas” y atacadas por enemigos

La portavoz del Gobierno de Irán ha aseverado que las manifestaciones civiles legítimas en el país fueron secuestradas por enemigos y atacadas de forma terrorista.

La portavoz del Gobierno de Irán, Fateme Mohayerani, ha declarado este martes en una rueda de prensa que las recientes protestas pacíficas del pueblo iraní fueron tomadas por actores externos del mismo modo que en junio pasado fueron bombardeadas las negociaciones nucleares en plena mesa de diálogo.

La vocera ha explicado que lo ocurrido en los últimos días fue el “secuestro” de las manifestaciones civiles en una sociedad en la que las protestas pacíficas son señales de una sociedad viva, algo que no negativo y que el Gobierno lo reconoce como legítimo.

La vocera ha añadido que el Gobierno considera tanto a los defensores de la seguridad del país como a los manifestantes como hijos propios y ha remarcado que se han realizado y se seguirán realizando todos los esfuerzos necesarios para escuchar sus demandas.

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de retomar las negociaciones nucleares, Mohayerani ha expresado que Irán siempre está dispuesto a dialogar bajo sus condiciones de siempre, es decir, en términos justos y sin imposiciones, tal como ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi.

Irán está preparado tanto para la guerra como para la negociación

Asimismo, ha asegurado que la dicotomía entre guerra y negociación es constantemente promovida desde el exterior, pero que Teherán está preparado para ambos escenarios.

Mohayerani, en referencia al apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a los disturbios, ha dicho que es una injerencia abierta en los asuntos internos de Irán y ha reiterado la determinación del Gobierno de escuchar la voz de su pueblo.

El 28 de diciembre, se iniciaron en Teherán, la capital, manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Aunque las autoridades reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

El lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró que el pueblo iraní, con su presencia firme, respondió de manera contundente a los malvados planes de los enemigos.

