Protestas en EEUU no cesan tras asesinato de una mujer por agente de ICE

Las tensiones aumentan en Minnesota tras el tiroteo fatal de una madre de tres hijos por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU.

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en Minneapolis, donde una protesta contra las redadas de ICE se tornó violenta tras el tiroteo de Renee Nicole Good, quien murió a manos de un oficial de ICE.

La tragedia ha desatado una ola de protestas en todo el país, mientras que el estado de Minnesota demanda al gobierno de Trump por violaciones de derechos constitucionales y libertad de expresión.

Mientras las autoridades federales afirman que se han realizado más de 2000 arrestos en el estado, las ciudades de Minneapolis y St. Paul luchan por frenar la escalada de las acciones del gobierno federal.

Los fuegos artificiales son lanzados por manifestantes fuera del Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis.

Agentes federales de inmigración se enfrentan con manifestantes fuera del Edificio Federal Bishop Whipple en Minneapolis.

Agentes federales de inmigración detienen a un manifestante fuera del edificio federal en Minneapolis.

Un miembro de la comunidad levanta las manos durante un enfrentamiento con agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Agentes federales lanzan gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en Minneapolis.

Rob Potylo, también conocido como Robby Roadsteamer, quien lleva puesto un disfraz de jirafa que llama la "Jirafa Jeffrey Epstein", es arrestado por la fuerza de protección rápida del Departamento de Seguridad Nacional durante una protesta frente al edificio federal en Minneapolis.

Agentes federales de inmigración se suben a un auto mientras se preparan para lanzar gas lacrimógeno a los manifestantes en Minneapolis.

frr/rba