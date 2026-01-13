Protestas en EEUU no cesan tras asesinato de una mujer por agente de ICE

Las tensiones aumentan en Minnesota tras el tiroteo fatal de una madre de tres hijos por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU.
Manifestantes se enfrentan a agentes federales en Minneapolis, donde una protesta contra las redadas de ICE se tornó violenta tras el tiroteo de Renee Nicole Good, quien murió a manos de un oficial de ICE.
La tragedia ha desatado una ola de protestas en todo el país, mientras que el estado de Minnesota demanda al gobierno de Trump por violaciones de derechos constitucionales y libertad de expresión.
Mientras las autoridades federales afirman que se han realizado más de 2000 arrestos en el estado, las ciudades de Minneapolis y St. Paul luchan por frenar la escalada de las acciones del gobierno federal.