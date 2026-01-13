Unicef: Israel ha asesinado a 100 niños palestinos en Gaza desde la tregua

Unicef ha advertido que más de cien niños han muerto a causa de los ataques israelíes en la Franja de Gaza durante los tres meses de alto al fuego.

Durante una rueda de prensa telemática para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra, el portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), James Elder, ha confirmado este martes la muerte de al menos 60 niños y 40 niñas a causa de los ataques de drones israelíes —incluidos drones suicidas y cuadricópteros— así como de los bombardeos de tanques, entre otros.

Elder ha matizado que esta cifra solo refleja los incidentes donde hubo suficientes detalles para confirmar el fallecimiento, por lo que la cifra de niños palestinos asesinados podría ser incluso mayor. “Un alto el fuego que frena las bombas es un avance, pero uno que aún entierra niños no es suficiente”, ha denunciado el portavoz desde Gaza.

Asimismo, ha aclarado que los ataques que causaron la muerte de estos niños tuvieron lugar al oeste de la ‘línea amarilla’, “donde están los palestinos”. La ‘línea amarilla’ es una línea imaginaria que marca la retirada de las tropas israelíes al inicio del alto el fuego, dejando el 54 % de Gaza aún bajo control militar israelí.

El vocero de Unicef también ha criticado las restricciones impuestas por Israel a 37 organizaciones humanitarias en Gaza. “Cuando ha prohibido a organizaciones clave entregar ayuda y dar testimonio, así como el acceso a periodistas extranjeros, ¿cree que restringir el escrutinio sobre el sufrimiento de los niños va a limitar las consecuencias?”, ha lamentado.

Desde el inicio de la guerra genocida del régimen israelí contra Gaza en octubre de 2023, más de 71 424 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinadas, mientras que al menos 171 304 han resultado heridas.

