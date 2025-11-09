Irán: es imposible negociar con EEUU porque no tiene enfoque constructivo

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán destaca que, actualmente, no hay ninguna posibilidad de reanudar las negociaciones con Estados Unidos.

“La realidad es que, actualmente, no existe ninguna posibilidad [de reanudar las negociaciones con EE.UU.], porque no vemos ningún enfoque positivo o constructivo por parte de Estados Unidos”, ha destacado este lunes Seyed Abás Araqchi, en una entrevista concedida al portal del gobierno dolat.ir.

Ha detallado que siempre que los estadounidenses “estén preparados para una negociación basada en la igualdad y que conduzca a un acuerdo beneficioso para ambas partes”, la negociación puede ser posible e Irán puede considerarla.

Además, ha recalcado que lo que vemos del enfoque de la Administración de Estados Unidos, “no indica algo así”.

Anteriormente, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había afirmado que no es Irán el que debe demostrar sinceridad, sino EE.UU. y Europa, que deben ganarse la confianza de Teherán tras las agresiones del pasado junio y activar el mecanismo ‘snapback’ contra el país persa.

