Irán precisa que el tema nuclear es excusa de Occidente para el dominio- Noticiero 2:30

Irán asegura que sus misiles no tienen que ver con Occidente y que el tema nuclear es una excusa para dominar. Israel aprueba la pena de muerte para los presos palestinos.

1. El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha dicho que Occidente no está en posición de pronunciarse sobre el alcance de los misiles iraníes.

2. El parlamento israelí ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que permite a las autoridades sionistas imponer la pena de muerte a los palestinos secuestrados en cárceles del régimen.

3. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que los planes de agresión de Estados Unidos contra el país sudamericano tienen como objetivo lograr un cambio de gobierno para asegurar el control de los amplios recursos naturales de la nación bolivariana.

hae/tqi