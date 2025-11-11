Venezuela envía más ayuda humanitaria a Cuba

Un barco con más de 5000 toneladas de ayuda humanitaria llega a Cuba con techos, colchones y transformadores eléctricos para atender daños del huracán categoría 5 Melissa.

El barco partió del puerto de La Guaira bajo la mirada del nuevo embajador de Cuba en Venezuela.

Este es el segundo barco en cuatro días que parte de Venezuela hacia Cuba, en total, se enviaron más de 8000 toneladas de ayuda.

Aquí para nadie pasó desapercibido que este barco sale a navegar nada menos que el Mar Caribe, donde Estados Unidos despliega una flota de guerra para amenazar a Venezuela.

Así se manifiesta la solidaridad activa de Venezuela para con las víctimas del huracán Melisa en Cuba. Este barco atravesará de sur a norte todo el mar Caribe, el mismo mar que hoy enfrenta un asedio nunca antes visto por parte de buques de guerra de los Estados Unidos.

Marcos Salgado, La Guaira.

hae/tqi