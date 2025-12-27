‘Irán presenta al mundo orden islámico justo que no es impositivo’

Un politólogo cree que Irán busca presentar al mundo un orden islámico justo que es muy distinto al orden mundial impuesto por el imperialismo y hegemonismo.

En una entrevista exclusiva con HispanTV, el analista internacional Pablo Jofré Leal ha resaltado un mensaje emitido este sábado por el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, dirigido al encuentro anual de la ‘Unión de Asociaciones Islámicas de Estudiantes en Europa’. El mensaje afirma que el Irán islámico es blanco de ataques y agresiones de potencias hegemónicas por “enfrentarse al orden injusto y a la dominación del sistema de poder en el mundo actual, y por recurrir a un sistema nacional e internacional islámico justo”.

El experto ha dicho que el mensaje que expresa el Líder de Irán “es muy distinto al mensaje del imperialismo y supremasismo. Es totalmente contrario al mensaje del hegemonismo que llama a usurpar las riquezas de los países, que llama al hegemonismo, que llama a robar petroleros, que llama a invadir”.

Jofré Leal ha señalado que el mensaje de Irán “se basa en crear un orden islámico justo que no es impositivo”, señalando que pese a las potencias occidentales “Irán no quiere imponer este orden islámico a nadie”, sino quiere reforzar “una causa mayor de oponerse a un sistema hegemónico de dominio global”.

Fuente: HispanTV Noticias

