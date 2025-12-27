Rusia ha lanzado un ataque contra objetivos de infraestructura energética utilizados en interés de las fuerzas ucranianas en Kiev, dejando la capital sin electricidad.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este sábado que el Ejército ruso lanzó un ataque masivo contra objetivos de infraestructura energética utilizados en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como empresas del complejo militar-industrial, en respuesta a los ataques de Kiev perpetrados en territorio ruso.

El Ministerio ha declarado que la operación incluyó drones, así como armas de alta precisión y largo alcance terrestres, aéreas y marítimas, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal. “Los objetivos del ataque se han alcanzado. Todos los objetivos designados han sido destruidos”, ha zanjado.

La operación se produjo después de que Kiev atacara cuatro municipios de la provincia de Bélgorod, lo que dejó a dos mujeres heridas.

Por su parte, el ministro interino de Energía de Ucrania, Artem Nekrasov, ha informado que tras el ataque ruso, más de 500 000 consumidores en la región de Kiev quedaron sin suministro eléctrico. “Se aplicaron cortes de suministro eléctrico de emergencia en la ciudad de Kiev y en la región homónima”, ha declarado.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

