Rusia calificó de “inculto y desquiciado” el discurso navideño del presidente ucraniano, cuestionando su capacidad para negociar una salida diplomática al conflicto.

El Kremlin reacciona al extraño mensaje navideño del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que pareció expresar indirectamente que desea que fallezca su homólogo ruso, Vladímir Putin. El líder ucraniano dijo que el sueño de todos los ucranianos es que se muera, sin precisar a quién se refería. Además, en su discurso, Zelenski calificó a los rusos de "impíos".

Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa dice que Moscú ve un progreso lento pero constante en las conversaciones de paz en Ucrania.

Zajárova criticó a la Unión Europea por enviar más recursos a Kiev, acusándoles de prolongar la "masacre" en lugar de la reconstrucción de Ucrania.

La funcionaria hizo estos comentarios en referencia al préstamo de 90 MIL millones de euros que el bloque europeo acordó conceder a Ucrania para los próximos 2 años. La vocera lamentó que los patrocinadores europeos no piensen en ninguna paz y siguen apostando por la continuación de los combates "hasta el último ucraniano".

yzl/rba