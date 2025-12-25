Irán asegura haber salido fortalecido tras la guerra de 12 días

El canciller iraní, Seyed Abbas Araqchi, aseguró que su país salió victorioso de la guerra de 12 días, demostrando al enemigo su error de cálculo y dejando a las fuerzas armadas mejor preparadas.

En una reunión celebrada en la ciudad de Isfahán, con el objetivo de explicar la política exterior del país, Araqchi alabó la resistencia del pueblo iraní ante los complots de los enemigos durante la guerra de los 12 días. Señaló que esta agresión conllevó una experiencia muy valiosa para el país y mostró que Irán nunca se rendirá.

Con estas declaraciones, Araqchi, se refirió a una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, que en sus redes sociales, había pedido a Irán rendirse incondicionalmente durante la guerra.

El jefe de la diplomacia iraní emitió una advertencia respecto a otra nueva conspiración. Consideró que aunque se alejó la sombra de una nueva guerra, los enemigos, al crear condiciones económicas difíciles, buscan aumentar el descontento social y generar problemas internos.

El canciller manifestó también que el Ministerio bajo su administración, tiene como misión apoyar la economía nacional y el sector privado, facilitar las exportaciones e importaciones, priorizar las relaciones con los países vecinos y con el resto del mundo.

