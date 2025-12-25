Irán: Guerra de 12 días reforzó la resistencia del pueblo - Noticiero 13:30

Irán afirma que la guerra de 12 días fortaleció la resistencia nacional. 14 países condenan la aprobación de 19 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania. Venezuela agradece a Irán su apoyo frente a EE.UU.

1. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araqchi, afirmó que la guerra de los 12 días de junio pasado del régimen israelí y Estados Unidos contra el país persa, fue una experiencia muy valiosa en la que la resistencia del pueblo iraní neutralizó el complot de los enemigos.

2. En una declaración conjunta, catorce países, entre ellos Alemania, Francia, España y Reino Unido, han condenado la decisión del régimen de Israel de aprobar la creación de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada.

3. El canciller de Venezuela, Yván Gil, expresó su agradecimiento al parlamento iraní por su apoyo a la denuncia de las acciones ilegales y provocadoras de Estados Unidos contra el país bolivariano en el mar Caribe.

yzl/rba