Irán: Israel atacó en junio instalación radiofarmacéutica en Isfahán

Irán ha afirmado que Israel lanzó su primer ataque con misiles en Isfahán durante la guerra de 12 días, dirigido contra instalaciones de producción de combustible para radiofármacos.

“El primer sitio en Isfahán que el régimen sionista atacó con misiles fue la planta [que produce] combustible para la fabricación de radiofármacos, lo que significa que las instalaciones esenciales para la población y el progreso del país fueron atacadas en la primera etapa”, ha destacado este jueves el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, durante la reunión conjunta de las asociaciones de medicina nuclear, radiooncología, hematología y oncología del país.

Ha agregado que los 12 días de guerra entre Israel y Estados Unidos a mediados de junio y los acontecimientos posteriores demostraron que la industria nuclear de Irán es meramente un pretexto para oponerse al avance de la República Islámica.

En otra parte de sus declaraciones, ha remarcado que las intervenciones de los funcionarios de los tres países europeos —Reino Unido, Francia y Alemania— durante la sesión del martes del Consejo de Seguridad de la ONU mostraron claramente que el verdadero objetivo es frenar el progreso de Irán.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el martes, las partes europeas del acuerdo nuclear de 2015 con Irán (Reino Unido, Francia y Alemania) insistieron en que la Resolución 2231, que respaldó el acuerdo, sigue en vigor, pese a que su vigencia legal ya ha expirado.

Todas las disposiciones de la resolución expiraron el 18 de octubre de 2025, de conformidad con su propia cláusula de terminación.

“El verdadero problema es el progreso de Irán, no las armas nucleares”, cuya producción se le atribuye falsamente al país, ha añadido.

Ha destacado la importancia de avanzar en el camino del conocimiento y de promover la ciencia y la tecnología nuclear como motor de la ciencia y la innovación.

Ha reiterado que, según el documento de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la inteligencia artificial, la tecnología nuclear y la cuántica son objetivos fundamentales para su avance.

“Si estos tres [elementos] son esenciales para el progreso de Estados Unidos, entonces deben serlo también para otros países”, ha aseverado.

Ha confirmado además la necesidad de mejorar la sinergia tanto en el área de los radiofármacos y el deuterio como en la del agua pesada, con el fin de avanzar en los métodos de tratamiento, señalando que se han logrado grandes avances en la medicina y la atención sanitaria.

