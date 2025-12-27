Embajador iraní: EEUU usa espacio aéreo iraquí para espiar Irán

El embajador de Irán en Irak ha señalado que aviones estadounidenses están utilizando el espacio aéreo iraquí para realizar vigilancia sobre Irán.

El embajador de Irán en Bagdad, Mohamad Kazem Al-Sadeq, en una entrevista con la cadena de televisión iraquí Dijlah este sábado, ha señalado la presencia estadounidense en Irak, advirtiendo que Estados Unidos apoya los vuelos israelíes en el espacio aéreo iraquí, lo que representa una amenaza.

Además, ha destacado la disposición de Irán a responder a cualquier acción hostil respetando la soberanía de Irak y las decisiones de su gobierno.

Tras señalar que Irán ha identificado vuelos de reconocimiento estadounidenses que utilizan el espacio aéreo iraquí para espiar territorio iraní, el embajador iraní también ha subrayado la importancia de la cooperación regional para salvaguardar el espacio aéreo y la integridad territorial, así como la necesidad de una gestión local de la seguridad en la región del Golfo Pérsico, advirtiendo contra la dependencia de fuerzas militares externas.

La seguridad es un asunto completamente interno y regional. Esperamos que los países de la región, incluido Irak, prioricen el diálogo regional en lugar de permitir la vigilancia e intervención extranjeras, ha aseverado Al-Sadeq, reiterando que Irán apoya un “Irak fuerte y próspero” como piedra angular de la estabilidad regional.

En otra parte de sus declaraciones, ha considerado que describir a la Resistencia como “grupos subsidiarios (proxy) iraníes” es un insulto a su historia y sacrificios, y ha resaltado que el apoyo de Irán a estas facciones durante la guerra contra Daesh no significa hablar o actuar en su nombre; indicando que estas fuerzas han alcanzado una etapa de madurez y desarrollo que les permite tomar decisiones independientes.

“Los grupos en Irak están preocupados por la posible reacción al proceso de su desarme”, ha señalado el embajador iraní, reiterando que Teherán respeta las decisiones del gobierno iraquí y responderá positivamente a todo lo que proteja los derechos de la Resistencia y la soberanía del gobierno.

En respuesta a las acusaciones infundadas de Estados Unidos, ha recalcado rotundamente que Irán no busca armas nucleares, subrayando que la política oficial de Teherán se opone a las armas de destrucción masiva.

Mientras tanto, Al-Sadeq ha recalcado la capacidad de Teherán para defenderse y disuadir amenazas sin recurrir a armas nucleares.

Ha subrayado que si bien Irán no posee armas nucleares, sus capacidades de misiles disuasorios han sido suficientes para proteger al país y obligar a los adversarios a buscar ceses del fuego.

Desde que estalló la guerra en Gaza en octubre de 2023, los grupos de resistencia iraquíes han atacado cada vez más las posiciones estadounidenses e israelíes en la región, lo que ha provocado que Estados Unidos presione al gobierno iraquí para que desarme a las fuerzas populares iraquíes.

En respuesta, el Movimiento de Resistencia Islámica de Irak (Kataeb Hezbolá) ha rechazado los llamados a desarmarse, vinculando cualquier medida de ese tipo a la retirada de las fuerzas estadounidenses y otras tropas extranjeras de Irak.

mbn/tmv