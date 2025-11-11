Mueren 12 personas en atentado suicida frente a un tribunal en Pakistán

Al menos 12 personas han muerto y 20 han resultado heridas tras un atentado suicida frente a un tribunal en Islamabad, capital de Pakistán.

Fuentes policiales citadas por la cadena Geo TV han indicado que la explosión se ha producido este martes en un vehículo aparcado frente a un tribunal en Islamabad; la zona ha sido evacuada por motivos de seguridad. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.

El atentado, que se ha escuchado a varios kilómetros de distancia, ha dañado varios automóviles estacionados y ha tenido lugar en un momento en que la zona suele estar llena de visitantes que asisten a las audiencias judiciales.

Las autoridades han enviado refuerzos de seguridad y han desplegado expertos para analizar la escena del atentado. En el lugar se ha encontrado la cabeza del presunto atacante suicida, aunque por el momento no se ha revelado su identidad.

Unas horas antes, fuerzas de seguridad paquistaníes dijeron haber frustrado un intento de milicianos de tomar como rehenes a cadetes en el Colegio de Oficiales de Wana administrado por el ejército durante la noche, cuando un atacante suicida con coche bomba y otros cinco atacaron la instalación en una provincia del noroeste.

