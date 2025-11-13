Turquía reafirma que Gaza es una parte inseparable de Palestina

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, hace énfasis en que Gaza es parte inseparable de Palestina y deberá seguir siendo así.

Durante una reunión llevada a cabo el miércoles en Ankara, capital de Turquía, con su homólogo egipcio, Badr Abdel Ati; Fidan subrayó que Gaza forma parte integral de Palestina y debe continuar siéndolo, para después resaltar la necesidad de empoderar a los palestinos para que administren su propio territorio.

Además, destacó que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) muestra voluntad de mantener el alto el fuego e instó al régimen de Israel a adoptar la misma postura.

En esta misma línea, el canciller turco pidió el levantamiento de las restricciones en los pasos fronterizos y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria, asegurando que Turquía instalará refugios y acompañará los esfuerzos de reconstrucción en Gaza.

Asimismo, anunció el apoyo de Turquía a la próxima conferencia internacional sobre la reconstrucción de Gaza, organizada por Egipto, y señaló que Ankara mantiene consultas con varios países, especialmente Egipto, sobre los arreglos de seguridad y gobernanza en el enclave.

Desde octubre de 2023, los bombardeos y ataques aéreos israelíes han continuado arrasando viviendas, hospitales y redes de agua palestinas en toda Gaza, dejando la infraestructura de los territorios palestinos en ruinas.

El Ministerio de Salud de Gaza cifra en más de 69 187 el número de palestinos asesinados en la guerra genocida israelí.

El alto el fuego, negociado por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre. Sin embargo, según el director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, los israelíes han cometido más de 200 violaciones del acuerdo.

