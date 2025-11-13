Sheinbaum impulsa adelanto de revocación de mandato en su auge político

El Congreso mexicano discutirá el adelanto de la consulta de revocación de mandato en 2026 con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de positiva la propuesta legislativa para adelantar a 2027 la consulta de revocación de mandato, con el fin de empatarla con las elecciones intermedias y reducir costos al erario público.

El tema fue abordado durante una reunión con legisladores de Morena y aliados, mientras que la oposición advirtió que votará en contra al considerar que podría favorecer al oficialismo.

El anuncio llega en el punto más alto de popularidad de la presidenta, quien supera el 75 % de aprobación, según encuestas recientes, un nivel sin precedentes en la historia política mexicana.

El Congreso Mexicano espera que la discusión para adelantar la consulta se dé en el próximo período legislativo ordinario que inicia en febrero del 2026, luego de que fue aplazada en días recientes.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México

frr/ctl