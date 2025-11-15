Latinoamericanos preparan respuesta a posible agresión de EEUU a Venezuela

Países latinoamericanos están tomando medidas para responder a una posible agresión de Estados Unidos contra Venezuela, según informes recientes.

Representantes diplomáticos de varios países ya mantienen consultas para preparar una respuesta ante una “posible agresión estadounidense”, informó el viernes el portal brasileño UOL, citando a diplomáticos regionales que prefirieron mantenerse en el anonimato.

Fuentes consultadas por UOL afirmaron que una reacción conjunta a las acciones de EE.UU. es necesaria, ya que de lo contrario la Casa Blanca podría sentirse facultada para continuar usando la fuerza armada en la región.

El portal señala que Brasil, Colombia y México deberían ser los primeros en condenar cualquier acción de Washington.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico.

Desde entonces, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos. Además, ha acusado sin pruebas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico.

Sin embargo, analistas políticos señalan que Estados Unidos estaría planificando un “cambio de régimen” en Venezuela.

Las maniobras estadounidenses también han sido criticadas por Rusia, México, Colombia y Brasil, así como por expertos de la ONU, que las calificaron de “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.

ayk/tmv