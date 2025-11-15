Maduro pide al pueblo estadounidense que rechace la guerra

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro encabezó un encuentro internacional de juristas que pidió respeto a la legalidad internacional.

El presidente venezolano Nicolás Maduro dirigió el cierre de este encuentro en un hotel de Caracas, donde más de 100 juristas provenientes de 36 países debatieron durante dos jornadas cómo frenar la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

El presidente Maduro centró su discurso en un mensaje al pueblo estadounidenses, y recordó la masacre sionista en Gaza.

Maduro hizo un llamado a la paz, dijo que este momento de agresión estadounidense es uno de los más complejos en la historia de América Latina.

El presidente venezolano detalló las amenazas del nuevo fascismo en el mundo, y llamó a la conciencia de los pueblos.

Maduro confirmó durante este encuentro que su gobierno y todo el Estado venezolano promoverá demandas contra quienes están violentando el derecho internacional con las agresiones continuadas en el Mar Caribe.

Marcos Salgado, Caracas.

