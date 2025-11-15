‘Jóvenes del mundo se movilizan contra sus gobiernos en apoyo a Palestina’

Jóvenes en distintas partes del mundo se movilizan en protesta contra sus gobiernos y en apoyo a la causa palestina, en un movimiento social internacional, afirma un experto.

“Pues yo te diría que estas movilizaciones estudiantiles que no son privativas de Italia, sino que están teniendo lugar en muchas otras partes del mundo finalmente forman parte de un fenómeno social y político mucho más amplio en el que, por un lado, critican las políticas del gobierno con una fuerte solidaridad hacia la causa palestina”, ha destacado el analista internacional y profesor universitario, José Joel Peña llanes, en una entrevista concedida este sábado a la cadena HispanTV.

Ha afirmado que “es decir, tanto las huelgas como los paros, las marchas que han tenido lugar en decenas de ciudades en Italia, pues muestran un grado de organización y continuidad muy poco habitual por cierto en la política italiana reciente”.

“Yo destacaría la alta participación de estudiantes de universidades de otros niveles de educación que se han movilizado en jornadas nacionales con banderas palestinas y consignas sobre todo contra el envío de armas y la cooperación militar con Israel”, ha añadido.

“Expresando pues su discurso emergente que denuncia esta complicidad política y económica del gobierno de Georgia Meloni con Israel y desde luego a favor de Palestina, más que una reacción puntual, te diría que se trata pues de una oposición sostenida a lo que estos sectores describen como un genocidio y a unas relaciones bilaterales que consideran contrarias a los derechos humanos”, ha agregado.

Desde principios de 2024, estudiantes de universidades europeas han organizado campamentos de protesta contra los ataques de Israel en Gaza, exigiendo el boicot académico, la suspensión de vínculos financieros y de investigación con instituciones israelíes, y el apoyo a los estudiantes palestinos.

Fuente: HispanTV Noticias

ght/tmv