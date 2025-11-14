Relatora de la ONU acusa a Starmer de facilitar genocidio de Israel en Gaza

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos ocupados afirmó que el Reino Unido contribuyó a generar condiciones que facilitaron el genocidio israelí en Gaza.

En una entrevista para el podcast Expert Witness de Middle East Eye el 3 de noviembre, Francesca Albanese acusó al primer ministro británico, Keir Starmer, de facilitar el genocidio israelí en Gaza, señalando al Gobierno del Reino Unido por contribuir a “fabricar un consenso” interno sobre la guerra desatada por Israel contra la población de Gaza.

“Escuché al actual primer ministro, cuando era líder de la oposición, decir que la reducción de servicios esenciales [en Gaza] estaba justificada, que formaba parte de las prerrogativas de Israel, lo cual es absolutamente incorrecto desde el punto de vista legal”, subrayó.

Además, Albanese abordó los hallazgos de su último informe, Genocidio en Gaza: un crimen colectivo, presentado el mes pasado ante la Asamblea General de la ONU, en el que acusó a 63 Estados de facilitar las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel.

La relatora agregó que las recientes medidas del gobierno laborista para sancionar a activistas y organizaciones civiles que se oponen al genocidio, como la declaración de Palestine Action como grupo terrorista, generan un “clima de complicidad”.

Albanese concluyó que existen pruebas suficientes para investigar a ministros británicos y señaló que podrían iniciarse procedimientos judiciales nacionales contra quienes autorizaron o permitieron estas acciones.

Tanto las Naciones Unidas como numerosas organizaciones internacionales han calificado las acciones israelíes en Gaza como genocidio. En septiembre, la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) confirmó que la guerra israelí en Gaza se ajusta a la definición legal de genocidio.

Israel enfrenta actualmente un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por crímenes de guerra. Durante los dos años de la guerra genocida en Gaza, el régimen israelí ha asesinado a 69 187 palestinos, entre ellos al menos 21 000 niños, y ha dejado más de 170 703 heridos. A pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre pasado, Israel continúa violando la tregua y ejecutando nuevos ataques que han provocado decenas de muertos palestinos.

