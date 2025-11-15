Invierno y lluvias agravan crisis humanitaria en Gaza

Invierno y lluvias agravan crisis en Gaza; ONU denuncia bloqueo israelí a ayuda humanitaria tras dos años de guerra.

Intensas lluvias registradas este viernes en Gaza inundaron las improvisadas tiendas de campañas que albergan a decenas de miles de desplazados por la guerra genocida israelí. La llegada del invierno supone el empeoramiento de las precarias condiciones de vida de la población palestina, dependiente de la insuficiente ayuda humanitaria que ingresa al enclave. Desde las Naciones Unidas adviertan sobre la gravedad de la situación.

El portavoz de la ONU ha subrayado que la prevención de inundaciones requiere equipo que no está disponible en Gaza, incluyendo herramientas para drenar el agua de las tiendas de campaña y para retirar basura y escombros. En tal sentido, denuncia la negativa del régimen israelí a permitir la entrada de millones de artículos esenciales que permanecen varados en Jordania, Egipto y los territorios ocupados.

A pesar del acuerdo de alto el fuego vigente, roto en innumerables ocasiones por el régimen israelí, la situación no deja de ser desesperada para la sufrida población de Gaza.

Ante el agravamiento de la catástrofe humanitaria como consecuencia de las lluvias, el movimiento de resistencia palestina Hamás, pidió a los mediadores del alto el fuego y a la comunidad internacional que adopten medidas inmediatas para garantizar la entrada de suministros esenciales para la protección de los desplazados ante la llegada del frío invernal.

