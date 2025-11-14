Pezeshkian: Elecciones mostraron verdadera voluntad de iraquíes

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, subraya que los recientes resultados electorales en Irak demostraron “la verdadera voluntad del pueblo” de este país.

En una llamada telefónica realizada este viernes, Pezeshkian ha felicitado al primer ministro iraquí, Muhamad Shia al-Sudani, por la exitosa y pacífica celebración de las elecciones parlamentarias, calificándolas como un logro significativo que eleva el prestigio y la grandeza de la nación árabe hermana.

El mandatario iraní ha expresado su esperanza de que, en el próximo mandato, las relaciones y la cooperación entre Irán e Irak se profundicen y se vuelvan más cordiales en todos los sectores.

Tras destacar la importancia del proceso electoral en el país vecino, Pezeshkian lo ha considerado como testimonio de los valores democráticos que defiende el pueblo iraquí.

El primer ministro Al-Sudani, por su parte, ha expresado su gratitud por la llamada y las cálidas felicitaciones del presidente Pezeshkian, reconociéndolas como un reflejo de los profundos y sinceros lazos entre las dos naciones.

Ha señalado que las elecciones marcaron la sexta desde que el sistema político en Irak cambió en 2003, destacando su transparencia, tranquilidad y éxito en todo el país

Ha agregado que el logro más significativo de estas elecciones fue el mayor nivel de la participación pública desde 2015, lo que indica un aumento de la confianza en el sistema político de Irak.

También, ha manifestado su esperanza de que los resultados de estas elecciones impacten positivamente el desarrollo y el progreso de Irak en los próximos años.

Al-Sudani ha reiterado su compromiso con fortalecer la cooperación bilateral y regional con sus contrapartes iraníes en todas las áreas durante el próximo mandato.

Los iraquíes votaron el martes para elegir un nuevo Parlamento. La Comisión Electoral Superior Independiente anunció que en los comicios participó más del 56 % del padrón electoral y el proceso dio a la victoria de la coalición ‘Reconstrucción y Desarrollo’, encabezada por el primer ministro, Muhamad Shia al-Sudani.

Pese a obtener 46 escaños en el Parlamento —la mayoría—, el partido de Al-Sudani no puede formar gobierno por sí solo en la legislatura iraquí de 329 miembros, por lo que debe formar alianzas con otros grupos para convertirse en administración, un proceso complicado que a menudo lleva muchos meses.

msm/tmv