Cuba condena “la falacia” de Rubio para justificar agresión en Caribe

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba ha acusado a su par estadounidense, Marco Rubio, de mentir para justificar el despliegue militar en el Caribe.

En una publicación en su cuenta de X emitida este viernes, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de decir mentiras “como de costumbre” para justificar el despliegue de fuerzas militares en el Caribe, bajo pretexto de lucha contra narcotraficantes.

“El Secretario de Estado de EE.UU. miente, como de costumbre, frente a sus supuestos aliados del G7 respecto al narcotráfico y las supuestas amenazas a su país desde Venezuela”, ha recalcado Rodríguez.

También, ha aseverado que Rubio recurre a la “falacia” para justificar un despliegue militar “desproporcionado, extraordinario, movilizado bajo falsos pretextos, con el cual ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, en grave violación del Derecho Internacional”.

“Acude a la bicentenaria y desprestigiada Doctrina Monroe, llamando a sus ‘aliados’ a no entrometerse en los asuntos de “su hemisferio, ha agregado.

El canciller cubano ha lanzado estas declaraciones tras el anuncio del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, sobre el lanzamiento de la ‘Operación Lanza del Sur’ en el Caribe.

El jueves, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el inicio de una nueva misión “Lanza del Sur”, una operación militar en colaboración con el Comando Sur, destinada a lo que afirmó, “expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio”.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde septiembre, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, dejando decenas de muertos.

Sin embargo, analistas políticos señalan que Estados Unidos estaría planificando un “cambio de régimen” en Venezuela.

Ante la escalada de tensiones, las Fuerzas Armadas de Venezuela han puesto en marcha un amplio operativo militar destinado a enfrentar las “amenazas imperiales” y a reforzar la defensa de la soberanía nacional.

