FANB inicia operaciones para reforzar la defensa nacional frente a EEUU

Venezuela ha puesto en marcha un amplio operativo militar destinado a enfrentar las “amenazas imperiales” y a reforzar la defensa de la soberanía nacional.

Mediante un comunicado emitido este martes por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció el inicio de una nueva fase del Plan Independencia 200, en respuesta a la “creciente amenaza militar de Estados Unidos en el sur del Caribe”. El ejercicio, que se prolongará hasta el miércoles, tiene como objetivo optimizar el sistema de Comando, Control y Comunicaciones para la Defensa Integral de la Nación, en cumplimiento de las órdenes del presidente Nicolás Maduro.

“Esta nueva dimensión de la Puesta en Completo Apresto Operacional, comporta el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; Unidades Militares; Milicia Bolivariana; Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral”, detalla la nota.

#FANB activa fase superior del Plan Independencia 200 para fortalecer la defensa integral de la nación.#Comunicado#EnDefenzaDeLaPatria pic.twitter.com/gmu3I33w8S — Deportemontalban Carabobo (@SVmontalban) November 11, 2025

Según el comunicado, en todo el territorio nacional de Venezuela, y bajo una estrecha coordinación entre las fuerzas populares, militares y policiales del país bolivariano, se desarrollarán diversas operaciones destinadas a “asegurar la integración de los elementos del Poder Nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales”.

Según la FANB, el operativo busca garantizar las “coordinaciones interinstitucionales y populares necesarias” para el soporte de una Movilización Nacional frente a las amenazas.

El comunicado reafirma la disposición de la fuerza armada, asegurando que la FANB se encuentra “más fortalecida que nunca en su unidad, cohesión moral y equipamiento, para junto al pueblo venezolano preservar a toda costa los sagrados intereses del país”. El plan, que se despliega bajo el concepto de “resistencia activa y defensiva permanente”, integra fases de lucha armada y no armada.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

Por su parte, Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen, y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

