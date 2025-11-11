Explosión mortal en Pakistán: el ministro de Defensa culpa a Talibán

Tras la explosión mortal ocurrida en Islamabad, la Defensa de Pakistán afirma que el país se encuentra en estado de guerra y responsabilizó al Talibán por el ataque.

“El país se encuentra en estado de guerra y que el ataque de hoy debe considerarse una llamada de atención”, ha alertado el ministro de Defensa pakistaní, Jawaja Muhamad Asif, en un mensaje divulgado en su cuenta en X.

Refiriéndose a las infructuosas conversaciones con Afganistán, auspiciadas por Turquía, Asif declaró que, dadas las circunstancias, sería inútil depositar esperanzas en un resultado exitoso con los gobernantes del Talibán.

Acusando al país vecino de los hechos ocurridos en Islamabad, el ministro pakistaní señaló que los líderes de Kabul podrían frenar el terrorismo dirigido contra Pakistán, pero trasladar esta guerra a la capital pakistaní envía un mensaje claro: “Pakistán tiene todo el poder para responder”, afirmó.

La advertencia de Asif se produce pocas horas después de que Islamabad fuera sacudida por un atentado suicida con bomba. Según el ministro del Interior de Pakistán, el ataque dejó 12 muertos y decenas de heridos. Aunque el funcionario no responsabilizó a ningún grupo armado, aseguró que las autoridades investigan todos los aspectos del hecho.

اسلام آباد تحقیقات اداروں نے خودکش حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار کرلی،خودکش حملہ آور باجوڑ میں رہائش پزیر تھا،خودکش حملہ آور جمعہ کے روز اسلام آباد پہنچا، خودکش حملہ آور پیرودھائی سے موٹر سائیکل پر جی الیون کچہری پہنچا،خودکش حملہ آور کا موٹر سائیکل نمبر BCB2564 تھا، خودکش حملہ آور… https://t.co/aeJsUVbRFl — Shahid Hussain (@ShahidHussainJM) November 11, 2025

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, también ha condenado el atentado suicida con bomba perpetrado cerca del tribunal de Islamabad.

Varias horas antes del incidente, las fuerzas de seguridad paquistaníes informaron haber frustrado un intento de milicianos de tomar como rehenes a cadetes en el Colegio de Oficiales de Wana, administrado por el Ejército. El ataque involucró a un suicida al volante de un coche bomba y a otros cinco atacantes que irrumpieron en la instalación, ubicada en una provincia del noroeste del país.

En las últimas semanas, la frontera compartida de 2600 kilómetros, un punto de conflicto desde hace tiempo entre Pakistán y Afganistán, fue escenario de ataques aéreos pakistaníes y feroces combates terrestres.

Pakistán acusa a las autoridades afganas de albergar a miembros del grupo prohibido Tehreek-i-Taliban Pakistán, señalando que el grupo lleva a cabo ataques mortales dentro de Pakistán, pero Afganistán niega la acusación, y afirma que no permite que su territorio sea utilizado contra otros países.

Los dos países vecinos han llevado a cabo algunas rondas de negociaciones en Catar y Turquía para resolver las disputas, todavía sin éxito alguno.

msm/mrg