Maduro: La oposición ha desaparecido de la escena política nacional”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que actualmente la oposición mayoritaria venezolana ha desaparecido de la escena política del país.

En un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro indicó que los venezolanos quieren paz y por eso no respaldan a la oposición.

El presidente del país caribeño sostuvo que la oposición en su país, en lugar de preocuparse por las prioridades del pueblo venezolano, ha apoyado el plan de Estados Unidos para invadir a Venezuela. El mandatario, refiriéndose a la presencia militar estadounidense en el Caribe y al apoyo de la oposición venezolana a planes bélicos de Washington, subrayó la complicidad y obediencia de la extrema derecha a los EE.UU.

Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su presencia militar en la América Latina. La marina de EE.UU. asegura que ha hundido veinte embarcaciones y acabado con 75 vidas, además de dejar una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de varios ataques. La ONU asegura que se tratan de violaciones del derecho internacional y pidió a Washington ponerles fin.

rfm/mrg