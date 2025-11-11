“Peor regalo”: crecen llamados a boicotear Reebok por vínculos con Israel

Cuando una marca deportiva aparece en vestuario de un régimen genocida, las zapatillas en los escaparates dejan de ser simples zapatos: se convierten en símbolos.

Por Maryam Qarehgozlou

Reebok, la marca estadounidense de calzado y ropa, se encuentra en el centro de una creciente polémica internacional por su patrocinio de la asociación de fútbol de Israel (IFA, por sus siglas en inglés).

Para los atletas palestinos y los activistas de derechos humanos, este acuerdo cruza una línea roja: una marca multinacional presta prestigio —y enormes sumas de dinero— a una asociación inmersa en una ocupación que asesina y desplaza a palestinos a diario en Gaza y la Cisjordania ocupada.

El resultado ha sido un llamado global coordinado al boicot y a un “Día de Acción” el 22 de noviembre, instando a los consumidores a convertir sus compras en presión política.

La protesta se produce mientras Israel continúa bombardeando los territorios palestinos asediados a pesar de un “alto el fuego” declarado, causando la muerte de civiles, incluyendo mujeres y niños.

Desde el 7 de octubre de 2023, cerca de 70.000 palestinos han muerto, y decenas de miles más siguen atrapados bajo los escombros y desaparecidos.

Los llamamientos a boicotear el deporte israelí, en particular el fútbol, ​​siguen cobrando fuerza, ya que cerca de 1000 atletas palestinos han muerto en los últimos dos años.

Los organismos rectores del deporte mundial, a pesar de la creciente presión, se han negado hasta ahora a suspender a Israel.

¿Por qué boicotear a Reebok?

En febrero de 2025, se informó que Reebok había firmado un acuerdo de dos años con la IFA, que incluye equipos de ligas de fútbol locales con sede en los asentamientos ilegales de los territorios palestinos ocupados.

Durante 77 años, el régimen de apartheid israelí ha expulsado a familias palestinas, incluyendo niños, para dar paso a estos asentamientos ilegales, que no están reconocidos por el derecho internacional.

El año pasado, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, es ilegal y viola la prohibición del apartheid.

La construcción de asentamientos israelíes constituye un crimen de guerra, según el derecho internacional, y este tema se ha planteado con frecuencia en los debates de la ONU e incluso ha sido condenado por los aliados occidentales del régimen de Tel Aviv.

La IFA ha colaborado estrechamente con el régimen israelí durante mucho tiempo para mantener estos asentamientos y proteger a la ocupación de la rendición de cuentas.

El equipo de fútbol israelí, que representa a la IFA, ha dedicado partidos y enviado paquetes de ayuda a los soldados de ocupación israelíes involucrados en el genocidio que se está cometiendo en Gaza.

La IFA lanzó recientemente una "Liga de Reservistas", compuesta por 32 equipos locales y cientos de soldados que han participado en la guerra de Gaza y tienen las manos manchadas de sangre.

Desde el inicio de la guerra genocida en Gaza en octubre de 2023, el ejército israelí ha asesinado a más de 69 000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, incluyendo a más de 1.000 atletas.

La ofensiva ha devastado Gaza, desplazando a sus 2,3 millones de habitantes en múltiples ocasiones, mientras que el régimen israelí condena deliberadamente a la población civil al bloquear la ayuda humanitaria.

Genocidio deportivo en Gaza

Como parte del genocidio israelí contra los palestinos en Gaza, Israel también comete genocidios deportivos.

Israel ha asesinado a más de 1000 atletas palestinos y destruido instalaciones deportivas en Gaza, incluyendo estadios, gimnasios e instalaciones de clubes, algunos de los cuales fueron utilizados como campos de detención y tortura.

Sin embargo, esto no es nuevo. Durante décadas, Israel ha bombardeado estadios palestinos, restringido la libertad de movimiento de los atletas y encarcelado o asesinado a jugadores, incluso niños, por practicar deportes.

A los atletas palestinos se les impide regularmente entrenar y participar en competiciones, tanto en su país como en el extranjero.

En 2018, francotiradores israelíes pusieron fin a las carreras de decenas de atletas palestinos en Gaza durante protestas pacíficas que exigían el fin del bloqueo y el derecho al retorno.

Una Comisión de Investigación de la ONU concluyó entonces que soldados del régimen israelí atacaron intencionalmente a palestinos que participaban en las manifestaciones, acciones que constituyen crímenes de guerra.

En septiembre de 2016, miembros del Parlamento Europeo instaron a la FIFA a tomar medidas contra los clubes israelíes con sede en asentamientos de la Cisjordania ocupada e impedirles participar en competiciones oficiales.

En octubre de 2016, Wilfried Lemke, asesor especial de la ONU sobre deporte para el desarrollo y la paz, escribió a la FIFA para reiterar que la ONU considera que los asentamientos israelíes —y, por extensión, los equipos de fútbol israelíes que juegan en ellos— carecen de validez y son ilegales según el derecho internacional.

En abril de 2017, más de cien asociaciones deportivas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos de 28 países pidieron a la FIFA que suspendiera a Israel si no revocaba la afiliación de siete clubes de asentamientos.

En 2024, la Asociación Palestina de Fútbol propuso formalmente la expulsión de Israel de la FIFA, con el apoyo de la Confederación Asiática de Fútbol. Sin embargo, la FIFA retrasó la decisión, alegando la necesidad de una evaluación jurídica independiente, una medida que muchos interpretaron como una táctica dilatoria.

La IFA ha presionado continuamente a la FIFA, el organismo rector del fútbol que organiza eventos futbolísticos en todo el mundo, para que bloquee las medidas de rendición de cuentas por los ataques de Israel contra el deporte palestino.

A pesar de años de condena por parte de asesores de la ONU, funcionarios electos, la sociedad civil y grupos de derechos humanos, se ha negado a poner fin a su complicidad.

Las campañas de boicot sí que funcionan

Desde entonces, los movimientos de base han intensificado sus demandas de rendición de cuentas, incluyendo boicots a las empresas multinacionales que patrocinan a organismos deportivos israelíes.

El contrato de Reebok con la IFA se produjo después de que la empresa italiana de ropa deportiva Erreà rescindiera un contrato similar tras los llamamientos al boicot, sin haber enviado nunca camisetas a la IFA.

Erreà iba a sustituir a PUMA, la tercera marca de ropa deportiva más grande del mundo, con sede en Baviera, Alemania.

PUMA no renovó su contrato con la IFA tras una campaña de boicot mundial de cinco años.

En julio de 2018, se anunció que Adidas, la multinacional alemana de ropa y calzado deportivo, dejaba de patrocinar a la IFA tras una campaña internacional liderada por equipos deportivos palestinos y la entrega de más de 16 000 firmas en la sede de Adidas.

La marca estadounidense de calzado Saucony se retiró recientemente como patrocinador del llamado “maratón de Jerusalén” de Israel debido a su recorrido por Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel, y al hecho de que presentara como “embajadores” a soldados israelíes que participaron en el genocidio de Gaza.

Reebok, sin embargo, dio marcha atrás en su breve intento de distanciarse. A finales de septiembre, la compañía solicitó que se retirara su logotipo de las equipaciones de la IFA, pero rápidamente se retractó ante la presión del lobby israelí, declarando que continuaría “con orgullo” el patrocinio.

El mes pasado, una coalición de 367 clubes deportivos del territorio palestino ocupado envió una carta conjunta a Reebok exigiendo que la compañía pusiera fin a su patrocinio de la IFA, a la que considera cómplice de la ocupación, el apartheid y las políticas genocidas contra los palestinos.

La carta advertía que, si Reebok se negaba, los clubes intensificarían la presión mediante un boicot global.

“Al mantener el contrato de patrocinio con la IFA, Reebok está asociando su logotipo a crímenes atroces y arriesgándose no solo a un grave daño a su reputación, como ocurrió con el anterior patrocinador de la IFA, PUMA, sino también a responsabilidades legales, incluso para sus ejecutivos y directivos, como afirman expertos en derecho internacional”, se lee en la carta.

“Mientras Reebok continúe con este patrocinio criminal y poco ético, instamos a las personas de conciencia, a otros equipos deportivos y a los atletas a boicotear a Reebok y a considerar posibles acciones legales contra la empresa y sus directivos”, advierte.

El grupo pro-Palestina “Corredores por la Justicia en Palestina” también entregó públicamente la carta en la sede de Reebok en Boston.

Este llamado forma parte de una iniciativa de boicot más amplia —que incluye un Día Mundial de Acción el 22 de noviembre— cuyo objetivo es obligar al sector de la ropa deportiva a romper sus vínculos con las instituciones relacionadas con la política de asentamientos de Israel.

El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que lidera la campaña contra Reebok, ha hecho un llamado a la ciudadanía a unirse a la campaña #BoicotReebok hasta que la empresa ponga fin a su complicidad con la apropiación ilegal de tierras y el régimen de apartheid de Israel.

“Reebok afirma que su misión es crear productos que inspiren con audacia el movimiento humano para todos, sin embargo, patrocina el apartheid que la IFA ayuda a sostener, incluyendo la negación del derecho a la libertad de movimiento de los palestinos”, declaró BDS.

BDS instó a los consumidores a evitar comprar productos Reebok durante el Black Friday y el Cyber ​​Monday, que se celebran a finales de noviembre y son eventos de compras con grandes descuentos y un alto gasto.

La campaña hizo un llamado a los consumidores a aprovechar estos días para protestar contra la alianza de Reebok con la IFA y mostrar solidaridad con el pueblo palestino.

“Antes del Black Friday y el Cyber ​​Monday, asegúrense de que todos sepan que Reebok es el peor regalo de la historia”, señaló BDS.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.